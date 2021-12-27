ويجز: تفاجأت بجمهور حفل دبي.. وتجربة «الغسالة» خدمتني كفنان

أحيا مطرب الراب «ويجز» حفلا غنائيا ضخما في إمارة دبي منذ أيام، وحقق نجاحا كبيرا، إذ قدم أشهر أغنياته «كيفي كده»، و«الغسالة».

وعن نجاح أول حفل له في دبي، قال ويجز خلال لقائه في برنامج mbc trending: «دي كانت أول حفل ليا برا مصر، مكنتش متخيل كدا بصراحة تخيلت حضور أقل، مكنتش حاطط توقع معين ولكن برضو اتفاجأت جدا، والموضوع كان أحسن من اللي تخيلته».

ويجز: طرح أغنية مش خالصة ليس له علاقة بالحفل

وطرح «ويجز»، مؤخرًا أغنية جديدة «مش خالصة» قبل الحفل بيوم واحد، وعند سؤاله إذا كان الحفل الغنائي له علاقة بموعد طرح الأغنية، قال: «مكنش ليه علاقة خالص بالحفلة، وشغل التراك، وهينزل امتى مش قرار فردي، دا بناء على فريق عمل كامل، فبنحاول نختار توقيت مناسب وننزل فيه التراك»، مشيرًا أنه تم تصويرها في المغرب.

وعن توجهه إلى المغرب العربي، أضاف: «المغرب عندهم مليون فنان، وعندهم حركة وألوان، والعنصر الإبداعي متوفر عندهم كتير، كما أنها بلد أنا بحبها وبحب مزيكتها من زمان أوي، وكان نفسي أسافرها أول حاجة».

ويجز: تجربة فيلم الغسالة خدمتني كفنان

وعن مشاركته في فيلم الغسالة، أوضح: «تجربة فيلم الغسالة عجبتني وحبيت الأغنية جدا وأنا كنت بحب حاتم وهنا، وأستاذ محمود عبد الله صديق شخصي ليا، فالموضوع كله تم بشكل حلو وكان تعاوني معاهم حلو، والفيلم خدمني أنا كفنان أني أعمله».

كما تحدث خلال اللقاء عن عمل فني قريبا سيجمعه بالمنتج محمد حفظي، دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر.