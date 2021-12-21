ويجز يطرح أغنية جديدة مع المغربي «الجراند طوطو»: «مش خالصة»

طرح مغني الراب «ويجز»، أغنية جديدة بعنوان «مش خالصة»، تجمعه بالرابر المغربي «الجراند طوطو»، بإحدى منصات الأغاني الإلكترونية، ونشر عبر حسابه على «إنستجرام»، مقاطع فيديو من كواليس العمل الذي جرى تسجيله في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، ضمن إطار المزج بين الثقافات المتنوعة.

ردود أفعال إيجابية.. «رايق جدا»

وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى المستمعين بعد ساعات من طرحها، حيث تصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، وغرد أحد الرواد على «تويتر»: «تراك وجيز وجراند طوطو مش خالصة جامد..وتحس أنك بتسمع ويجز من أبو جد»، بينما أضاف آخر: «تراك ويجز الجديد مش خالصه رايق جدا».

ويستعد الفنان المصري ويجز لتقديم حفل غنائي جديد، يوم الجمعة 24 ديسمبر الجاري، في حديقة البرج بمدينة دبي الإماراتية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي تستمر فعالياته حتى 30 يناير المقبل، يشاركه الحفل مؤدي الراب «عفرتو»، ويبدأ سعر تذاكر الحفل من 56 درهمًا إماراتيًا وتصل إلى 85 درهمًا إماراتيًا، وفقا لموقع الحجز الرسمي.

وقدم ويجز خلال العام الحالي مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة، كان آخرها «كيفي كده»، التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، في أقل من شهر، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأغاني منها «عفاريت الأسفلت»، «خد وهات»، «أسياد الصوت»، « حتتك بتتك» و«مش فير».

«ويجز» ينتظر ردود الأفعال حول مسلسل «بيبمو»

كما ينتظر ويجز ردود الأفعال بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «بيبمو» الذي يخوض من خلاله تجربة التمثيل للمرة الأولى، وبدأ عرضه اليوم على منصة «شاهد VIP» وهو مكون من 8 حلقات، ويشاركه البطولة أحمد مالك وهدى المفتي، بجانب عدد من ضيوف الشرف ومن إخراج عمرو سلامة.

ونشر الفنان المصري عبر حسابه على «إنستجرام»، البرومو الدعائي للمسلسل، معلقا: «استنوني في دور جابر بمسلسل بيمبو».