بالتعاون مع «رواد النيل».. «QNB-الأهلي» ينظم معرضا لمنتجات رواد الأعمال

في إطار الحرص على المشاركة في جهود البنك المركزي المصرى الداعمة لريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصحاب الأفكار المبتكرة ونشر ثقافة الشمول المالي، نظم بنك «QNB- الأهلي»، معرضا لمنتجات الشركات الناشئة ومشروعات الشباب في مجالات التصميمات والديكور والحرف اليدوية والمصنوعات الجلدية والمنسوجات، مع مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري.

افتتح المعرض محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB - الأهلي، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، وعدد من قيادات ومسئولي البنك المركزي المصرى للشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب طارق فايد، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، باسم نور، رئيس القطاع التجاري والتسويق، وأحمد فؤاد رئيس المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر ، ووشيرين الشرنوبي مدير تطوير المنتجات المصرفية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شارك في الافتتاح الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل والدكتور أحمد حسني مدير مراكز تطوير الأعمال بالمبادرة، والدكتور محمد عباس مدير برامج حاضنات الأعمال بالمبادرة، والمهندس مصطفى المغاوري مدير حاضنة التصميم الإبداعي وندى حسني منسق الحاضنة.

من جهته أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك «QNB - الأهلي»، على أهمية الدور الذي تقوم به مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، من دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال من خلال البنوك المشاركة في المبادرة.

وأضاف بدير، أن QNB يُولي أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما له من آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية على المواطن، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أصحاب الحرف اليدوية والمبتكرين ورواد الأعمال من شباب وسيدات لتمكينهم اقتصاديا وتوفير كافة احتياجاتهم من تمويل وتسويق واستشارات فنية .

وأشار إلى أن المعرض الذي أقامه البنك بالتعاون مع مبادرة رواد النيل وتحت رعاية البنك المركزي المصري ضم عدد من أصحاب المشروعات الحرفية والمهن اليدوية والتي تمزج بين الأشكال التراثية والمتطلبات المعاصرة، وهي صناعات يجب دعمها والاهتمام بها لأنها تضيف للاقتصاد المصري أهمية كبيرة وتوفر العديد من فرص العمل.

يشار إلى أن بنك «QNB - الأهلي»، وفر للعارضين الخدمات والمنتجات الإلكترونية التي تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في أعمالهم والتي توفر لهم الوقت و المجهود من خلال مجموعة من الخدمات التي تسهل معاملاتهم اليومية سواء الشخصية أو التجارية مثل QR Code e-Wallet , e-Banking.

تمويل البنك المركزي المصري

وقالت الدكتورة هبه لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن المبادرة ممولة من قبل البنك المركزي المصري، وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في العديد من المجالات وذلك في إطار إستراتيجية الدولة والجهود التي يقوم بها البنك المركزي من أجل تعميق التصنيع المحلي ودعم التصدير والتشجيع على الإبتكار وريادة الأعمال.

وأضافت أن مبادرة رواد النيل تعمل على مساعدة الشركات على تطوير منتجاتها ودعم قدراتها التنافسية والتسوقية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج بداية من مرحلة الفكرة حتى مرحلة النمو والتوسع ، كما تساعد الشركات على التحول الرقمي والتواجد على منصات التسويق الإلكترونية المحلية والدولية.

مبادرة رواد النيل

وأشادت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل بالتعاون المثمر مع بنك QNB - الأهلي، حيث يقوم برعاية حاضنة التصميم الابتكاري والتي تقوم الشركات المحتضنة بها بعرض منتجاتها خلال المعرض، والتي تتميز بالجودة العالية ما جعلها تنجح في إقتحام أسواق تصديرية دولية.

وأشارت إلى أن الشركات المشاركة تم إحتضانها من جانب مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي، من خلال حاضنة التصميم الإبداعي التي يرعاها بنك QNB – الأهلى.