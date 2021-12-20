«رواد النيل»: دورات تدريبية لتحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق

تنظم مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، ابتداء من مطلع يناير المقبل ولمدة 6 أسابيع، دورة تدريبية لدعم القدرات الصناعية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات تصنيع السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الصناعية.

المساهمة في التنمية المستدامة وتطوير الصناعة المصرية

وقال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الإئتمانية ببنك التنمية الصناعية، إن مشاركة بنك التنمية الصناعية في رعاية تلك الدورة، تأتي ضمن مجهوداته في المساهمة بالتنمية المستدامة وتطوير الصناعة المصرية في إطار خطة الدولة 2030، التي تستهدف خلق منتج مصري أكثر تنافسية في السوقين المحلي والدولي.

تعزيز قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

وأضاف أن الهدف من الدورة، تعزيز قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من تطوير منتجاتها المحلية وإحلالها بدلا من المستوردة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا استعداد بنك التنمية الصناعية لتقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلات لكافة الشركات الصناعية بصفة عامة، والمشاركة في مبادرة رود النيل بصفة خاصة.

رفع كفاءة التصنيع في الشركات

وقال المهندس أحمد صالح مدير التخطيط الاستراتيجي وبرامج الابتكار بمبادرة رواد النيل، إن الدورة التي ينظمها مركز الابتكار بمبادرة رواد النيل، تعقد تحت عنوان «Introduction to JIGS AND FIXTURES»، وتخصص للمهندسين العاملين بالمجال الصناعي في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مصر بهدف رفع كفاءة التصنيع في تلك الشركات، وتحسين جودة منتجاتها والمساعدة في رفع كفاءة عمليات الإنتاج في المنشآت الصناعية بهدف زيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتركيبات والمثبتات الصناعية

وأضاف أن الدورة يديرها المهندس أحمد حمدي، صاحب خبرة 12 عاما في مجال «CAD»، ويتعرف المشاركون فيها على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتركيبات والمثبتات الصناعية مع تحديد الاختلافات بينها، وكيفية استخدام معايير متنوعة في القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار «صالح» إلى أن الدورة التدريبية تتضمن كيفية استخدام تطبيقات «PLM وCAD»، لتصميم التركيبات والمثبتات الصناعية، بالإضافة إلى أساليب المحاكاة التفاعلية «Gamification» لملفات «Jigs & Fixture CAD» المطورة من خلال منصات «XR» وغيرها من الموضوعات.

يذكر أن برنامج الابتكار هو كيان خدمي تم إنشاؤه بواسطة جامعة النيل، ومبادرة رواد النيل بدعم من مجموعة من الرعاة الذين يؤمنون بأهمية التصميم في النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تعمل على تعزيز الابتكار في السوق المصري، وتشمل تلك الخدمات التدريب وبناء القدرات لمختلف القطاعات.