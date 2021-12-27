القو العاملة: تعيين 1578 شاباً واستخراج 928 شهادة مهارة بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية لـ1578 شاباً، منهم 36 من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2981 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضي، استخرجت المديرية 928 شهادة قياس مستوى المهارة، و949 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 34 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً، وتحويل 17 شكوى للقضاء، و4 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 71 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ28 عاملاً من المسجلين بالمديرية، الذين بلغ عددهم 4550 عاملا.

وأشار إلي أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 340 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عقد ندوتي توعية للعمال حضرها 30 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 85 منشأة، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 41 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 89 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.