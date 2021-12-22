القوى العاملة: صرف منح بـ 1.3مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن صرف مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، منح رعاية اجتماعية وصحية بواقع مليون و 389 ألفاً و500 جنيه كرعاية إجتماعية لـ 2701 عامل غير منتظم منحة المولد النبوي الشريف ، فضلاً عن تسجيل 45 عاملاً جديد بالمنظومة.

تعيين 581 شاباً بمنشآت القطاعين الخاص والاستثماري

وأشار الوزير إلي أن مديرية القوى العاملة قامت بتعيين 581 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 3 شباب من قادرون باختلاف ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1772 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 681 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، بالتفتيش على 272 منشأة ، ما أسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية ، كما تلقت 52 شكوى عمالية ، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 10 منها للقضاء ، وحفظ 6 شكاوي ، وتبقي 21 ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد ندوتين توعية للعمال .

التفتيش على 111 منشأة وتحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 111 منشأة ، وأسفر عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة ، سلّم شيكات بقيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي لأسر 3 عمال متوفين ، وصرف مصاريف علاج لـ 3 حالات عجز جزئي نتيجة إصابة أثناء العمل ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة حيث قامت شركة مصر للتأمين بإصدار شيكات مستحقة الصرف لأسر العمال، بإجمالي 300 ألف جنيه لورثة العمال المتوفين ، و 30 ألف جنيه مصاريف علاج لـ 3 عمال آخرين مصابين لحين تحديد نسبة العجز سواء كلي أو جزئي لصرف باقي التعويضات .