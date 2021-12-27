إصابة 4 أشخاص باختناق في كفر الشيخ.. «استنشقوا غاز الدفاية»

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، من مدينة فوة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، باختناق، ونُقل المصابون إلى مستشفى فوة المركزي لإنقاذهم، وتبين انهم استنشقوا غاز أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة كهربائية، وجرى إخطار الشرطة.

ووفقا لبيان غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وبسؤال المصابين داخل استقبال المستشفى، أكدوا أنهم قاموا بتشغيل المدفأة الكهربائية ليلا أثناء نومهم، وأنهم فوجئوا باختناق نتيجة انبعاث الغاز منها، ونُقل المصابون إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف.

وأوضحت مديرية صحة كفر الشيخ، أن المصابين حالتهم مستقرة وأجريت لهم الإسعافات الأولية فور وصولهم لاستقبال المستشفى، ويُجرى وضعهم تحت الملاحظة للاطمئنان عليهم.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة فوة، يفيد وصول 4 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى فوة المركزي مصابين بحالة اختناق نتيجة انبعاث الغاز من المدفأة كهربائية.

إصابة 3 أشخاص باشتباه تسمم في دسوق

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص باشتباه تسمم غذائي إثر حواوشي بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وجرى علاجهم وخرجوا من مستشفى دسوق العام.

وتبين أن المصابين هم سعيدة محمد زيدان، 62 سنة، والسيد ربيع الخادم، 50 سنة، ورانيا عمرو الخادم، 31 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.