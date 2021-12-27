الهجرة: تفعيل أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج والعمل بها أول يناير

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أول وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، لم تشمل فقط شحن جثامين المصريين بالخارج، ولكنها تشكل أيضا تكاليف تجهيز الجثامين، ونقلها حتي تصل إلى مثواها الأخير داخل مصر.

وثقية التأمين تشمل حالات الوفاة

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن وثيقة التأمين تشمل حالات الوفاة التي تحدث بشكل طبيعي، وأيضا الوفاة التي تنتج عن حادث، موضحة أنه في حالة الوفاة بحادث، يتم صرف قيمة وثيقة التأمين على شحن ونقل الجثمان، وما يتبقى من قيمة الوثيقة، سيذهب لأهالي المتوفى كتعويض لهم.

وثيقة التأمين بداية لإطلاق خدمات ومشروعات تأمينية للمصريين بالخارج

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن إعلان اول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج، تعد رسالة طمأنة وطمأنينة للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بأن وطنهم الأم على تواصل دائم معهم لتلبية احتياجاتهم في الخارج.

وثيقة التأمين على المصريين بالخارج مجرد البداية

وأكدت وزيرة الهجرة، أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، تعد البداية لمشروعات وخدمات تأمينية عدة، سيتم توفيرها للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تلبية الاحتياجات مهما تأخرت في النهاية ستتحقق، لخدمة جميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.