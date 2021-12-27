القنوات الناقلة لحفل جلوب سوكر 2021 وكيفية مشاهدة البث المباشر

عمليات بحث عدّة شهدتها محرك البحث العالمي الشهير «جوجل» حول القنوات الناقلة لحفل جلوب سوكر 2021، والتي من المقرر أن يعلن خلاله الفائز بالجائزة الإماراتية لنحو 14 فئة في مجال كرة القدم، مثل أفضل لاعب وأفضل نادي وأفضل منتخب على مستوى العالم، وذلك في ختام مؤتمر دبي السنوي الذي يقام اليوم.

القنوات الناقلة لحفل جلوب سوكر 2021

وتنقل فعاليات حفل جلوب سوكر 2021 عبر قناة أبوظبي الرياضية لاختيار الأفضل من خلال 14 جائزة يطمح في نيلها المتنافسون، كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر تحميل تطبيق أبوظبي الرياضية مجانًا، أو عبر موقع جلوب سوكر على الإنترنت.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وينافس نجم ليفربول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم مع 5 نجوم آخرين، حيث ضمت القائمة كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والنجم الشاب كيليان مبابي.

كما ينافس النادي الأهلي عدد من الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي خلال عام 2021، بجانب تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين والهلال السعودي وأتلتيكو مدريد الإسباني وفلامينجو البرازيلي.

فئات جائزة جلوب سوكر 2021

- أفضل لاعب في العالم.

- أفضل لاعبة في العالم.

- أفضل نادي رجال في العالم.

- أفضل نادي سيدات في العالم.

- أفضل مدافع في العالم.

- أفضل حارس مرمى في العالم.

- أفضل مدرب في العالم.

- أفضل منتخب في العالم.

- أفضل وكيل أعمال.

- أفضل مدير رياضي.

- أفضل لاعب بتصويت جمهور التيك توك.

- أفضل لاعب فيديو جيم.

- جائزة مسيرة لاعب.