الكهرباء تستعرض إنجازاتها في الطاقة المتجددة.. شمس ورياح وكهرومائية

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، موضحا أنّ مشروعات الطاقة الشمسية تصل لـ1671 ميجا وات، وطاقة رياح 1625 ميجا وات، وطاقة كهرومائية ومنها السد العالي تصل لـ2832 ميجا وات، متابعا: «في كمان مشروعات الهيدروجين الأخضر، وآلية الاستثمار في الطاقات المتجددة، وبنعتمد على الاستثمار في القطاع الخاص بصورة كبيرة والفرصة متاحة قدامه».

32 اتقافية شراء طاقة في مشروع بنبان

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتا السيسي، في حفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر، أنّه جرى الانتهاء من مجموعة من الآليات للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوقيع 32 اتقافية شراء طاقة في مشروع بنبان بإجمالي قدرات 1465 ميجا وات، ونظام المزايدات العلنية: «لسة مطبقناهوش، لكن عملنا الدراسة واشتغلنا مع الاستشاري في الموضوع ده».

مصادر الطاقة المتجددة في صعيد مصر

وأوضح شاكر، أنّ المصادر المتاحة للطاقة المتجددة في صعيد مصر تمثل الكثير، والقدرات المتاح توليدها تصل إلى 83 ألف ميجا وات: «اللي موجود بس في الدلتا والقاهرة بيوصل لـ3550 ميجا وات، وفي ساحل البحر الأحمر فيه طاقات رياح كويسة جدا».

وأكد أنّ المساحات المخصصة للطاقة المتجدده تصل لـ7637 كيلو متر مربع، وتستطيع إنتاج طاقة متجدده في حدود 90 ألف ميجا وات، وإجمالي القدرات الكهربائية المتجدده وصل لـ70% من إجمالي القدرات على مستوى الجمهورية: «المحطات المنشئة للطاقة المتجددة وصلت لـ4323 ميجا وات، وفي الجزء الشمالي من الدلتا وصلت لـ1305 ميجا وات».

وأشار إلى أنّه بالنسبة للطاقة الشمسية، فمصر لديها أكبر محطة إنتاج من الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط، وبنيت المحطة على مساحة 36 كيلو متر مربع بقدرات تصل لـ1465 ميجاوات من الوقت الحالي: «المحطة عالميا من ناحية قدرتها حوالي 4 على مستوى العالم، وبإدخال عنصر الكفاءة هتكون الأولى على مستوى العالم، لأنها ظهرت في مرحلة كانت الخلايا الشمسية المستخدمة بكفاءة أعلى من الحالية».