السيسي يصل إلى أسوان لافتتاح مشروعات كهرباء في الصعيد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر حفل افتتاح المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد في أسوان، بعد أن تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

بنبان تنتج 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي

ومجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، أنشأته الدولة لتوفير احتياجات مواطنيها من الطاقة الكهربائية ودعم المشروعات العملاقة، على مساحة 37 كيلومترًا مربعًا، ويضمّ 32 محطة شمسية لتوليد الطاقة بقدرة 1465 ميجاوات، كما ينتج ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي.

إشادات دولية بمجمع بنبان

وحصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية على المركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في مختلف دول العالم، كما فاز بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2020، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، كما حصل على إشادات دولية، إذ أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، أنّ مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ما يعد ثروة تكنولوجية يحتذى بها لتحقيق النمو الاقتصادي للأجيال المقبلة، كما أشادت الوكالة الدولية لعلوم الفضاء «ناسا» بالمشروع، واعتبرته نقلة نوعية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.