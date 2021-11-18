البترول: الإصلاحات الاقتصادية كلمة السر في تجاوز تحديات قطاع الطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ التزام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي، هو كلمة السر في التغلب على التحديات التي واجهتها مصر بين عامي 2011 و2013، والمساهمة في تحقيق العديد من النجاحات للاقتصاد المصري بصفة عامة ولقطاع الطاقة بصفة خاصة، بعد تجاوز التحديات التي أحاطت به، موضحا أنّ ما تحقق في هذا القطاع من نجاحات يمثل نموذجا لما تشهده الدولة المصرية في المرحلة الحالية، من أداء متميز ورؤية واضحة تخطو بها نحو الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والبناء.

وأضاف الملا خلال ندوة حوارية بالجناح المصرى بمعرض إكسبو دبي 2020، أنّ النجاحات التي يعرضها الجناح المصري في هذا المحفل الدولي، تعكس بشكل فريد التطور في مصر على مر التاريخ وصولا للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنّ الحضور المكثف للزائرين بالجناح يعكس أهميته الكبيرة وتميزه بين الأجنحة المشاركة بإكسبو 2020 دبي.

غاز شرق المتوسط

وخلال الندوة الحوارية التي جاءت تحت عنوان «منتدى غاز شرق المتوسط.. قصة نجاح تدعم الاستفادة من مقومات وإمكانات المنطقة»، أشار الملا إلى أنّ منتدى غاز شرق المتوسط أصبح منظمة دولية في وقت قياسي، بعد أن أخذت مصر زمام المبادرة لإطلاقه بالتعاون مع الدول الأعضاء، بما يسمح بالتنسيق بين دوار الجوار التي يمثل الغاز الطبيعي عامل مشترك بينها، سواء دول منتجة أم مستهلكة أو اكتشفت الغاز الطبيعي، وتبحث عن أفضل السبل لإنتاجه واستغلاله، حيث يمثل الغاز الطبيعي مصدرا للعائدات ورفاهية الدول والشعوب.

وأكد أنّ التعاون في إطار المنتدى، يخلق فرصا متميزة ويؤسس لإقامة سوق للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ويدعم مكانتها كمصدر مهم لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، حيث تعد السوق الأقرب لدول شرق المتوسط.

وأوضح الملا أنّ مصر كأحد الأعضاء المؤسسين بالمنتدى، تتمتع بمزايا تنافسية متميزة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط في ظل الاكتشافات الكبرى وحقول الغاز التي تم تنميتها، وبنية أساسية متميزة ممثلة في مصنعي إسالة الغاز الطبيعي على البحر المتوسط بطاقة 14 مليون طن سنويا، وشبكة قومية لنقل الغاز داخل مصر وأخرى تربطنا بدول الجوار، إضافة إلى أنّها سوق كبير للاستهلاك.

خطة لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان قريبا

وأشار وزير البترول، إلى أنّ مصر تعظّم إنتاجها من الغاز حاليا، وتصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، إضافة للتصدير إلى الأردن عبر خط الغاز العربي، كما تخطط لبدء التصدير إلى لبنان في أسرع وقت ممكن.

وتابع الملا أنّ المنتدى اهتم بإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص والعمل المشترك مع الحكومات، حيث يضم أكثر من 30 شركة في اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى، التي تضم شركات دولية ومتعددة الجنسيات وشركات حكومية تمثل مجالات صناعة الغاز الطبيعي كافة، من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأتمّ وزير البترول، قائلا إنّ المنتدى سيعقد اجتماعه الوزاري السادس الأسبوع المقبل، حيث يضم حاليا 8 دول أعضاء بعد انضمام فرنسا، إضافة إلى المراقبين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.