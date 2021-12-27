وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بالشيخ زايد

وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حجر الأساس لأكبر مجمع طبي للأطفال بالشيخ زايد، ليكون أكبر مركز طبي للأطفال في الشرق الأوسط، تابع لجامعة القاهرة، ويقام المستشفى على مساحة 88 فدانا.

تطوير قصر العيني بمليار و300 مليون جنيه

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ حجم ما تم إنفاقه على تطوير مستشفى قصر العيني، بلع حتى الآن مليار و300 مليون جنيه، موضحا أنّ حجم أعمال مستشفى الأورام بلغ 175 مليون جنيه، و800 مليون جنيه لاستكمال أعمال مستشفى ثابت ثابت للأمراض المتوطنة.