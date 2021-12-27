«التموين» تعتزم إنشاء 4 مصانع جديدة لزيوت الطعام والمنظفات

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنشاء 4 مصانع جديدة للزيوت والمنظفات، بعد موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت بإعتبارها أحد السلع الاستراتيجية الهامة.

ومن المقرر أن تختص 3 مصانع من بين الأربعة مصانع المقرر إنشائها في إنتاج الزيوت، فضلا عن تخصيص المصنع الرابع لإنتاج الصابون والمنظفات الصناعية المختلفة.

أماكن إنشاء مصانع وزارة التموين الجديدة للزيوت والمنظفات

** المصنع الأول سيتم إنشائه في مدينة برج العرب بطاقة 3 آلاف طن يوميا

** المصنع الثاني في مدينة السادات أو العاشر من رمضان بطاقة 800 طن يوميا

** المصنع الثالث في سوهاج بطاقة 2000 طن يوميا

** المصنع الرابع في منطقة العامرية لإنتاج الصابون والمنظفات الصناعية

من جانبه، كشف المهندس أحمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ المصانع الجديدة تستهدف الوزارة أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 5 ألاف طن يوميا، مشيرا إلى أن المصنع الأول سيتم إنشائه في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لاستخلاص الزيوت من بذور النباتات بطاقة إنتاجية 3 ألاف طن يومياً فضلا عن تكرير وتعبئة إنتاجية بحجم 800 طن يوميًا.

تعبئة وتكرير الزيوت من بذور النباتات

ونوه المهندس أحمد عبد الوهاب، في تصريحات صحفية على هامش جولة داخل المصنع، أنّ المصنع الثاني سيختص بتعبئة وتكرير الزيوت من بذور النباتات، موضحا أن الوزارة تستهدف إنشائه في مدينة السادات أو مدينة العاشر من رمضان بطاقة إنتاجية 800 طن يومياً.

كما أشار عبد الوهاب، إلى أن المصنع الثالث سيتم إنشائه في محافظة سوهاج على أرض شركة النيل إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، موضحا أن هذا المصنع سيختص باستخلاص الزيوت من بذور النباتات بطاقة إنتاجية 2000 طن يومياً وتكرير وتعبئة 800 طن يوميًا.

فيما تعتزم وزارة التموين إنشاء المصنع الرابع في منطقة العامرية، حيث أوضح عبد الوهاب أنه سيكون متخصصا في إنتاج الصابون والمنظفات الصناعية السائلة أو البودرة، موضحا أنه سيتم البدء فيه بطاقة 40 ألف طن سنويا ترتفع إلى 100 ألف طن خلال 5 سنوات.