سعر كيلو الزيت في التموين يسجل 25 جنيها بقائمة السلع الجديدة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الزيت في التموين، بقائمة السلع التموينية الجديدة الجاري صرفها للمواطنين حاليا ضمن مقررات شهر ديسمبر، حيث بلغ سعر الزجاجة 1 لتر 25 جنيها، فيما جاء سعر الزجاجة التي تزن 800 ملي عند 20 جنيها، وذلك بداية من شهر نوفمبر الماضي بعد تحريك سعر الزيت رسميا من قبل الوزارة، بسبب ما شهدته السلعة من ارتفاع عالمي في سعرها.

سعر كيلو الزيت في التموين.. مرتبط بالأسعار العالمية

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، رفع سعر كيلو الزيت في التموين، بسبب التأثر بالأسعار العالمية، وبذلك زادت الزجاجة 1 لتر من 21 جنيها إلى 25 جنيها، وسجلت الزجاجة 800 ملي 20 جنيها بدلا من 17 جنيها، ونفذت الوزارة الأٍعار الجديدة بداية من صرف تموين شهر نوفمبر الماضي.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، 3000 طن يوميًا لمخازن الجملة في المحافظات من زيت التموين يوميا، من أجل سد الاحتياجات اللازمة للمواطنين من سلعة الزيت التي يتم صرفها على بطاقة الدعم التمويني.

حصة فرد التموين من سلعة الزيت

وتبلغ حصة الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين من سلعة الزيت عدد زجاجة زيت لكل فرد، حيث تصرف البطاقة المقيد بها 4 أفراد على سبيل المثال عدد 4 زجاجات زيت بحد أقصى، أما البطاقة المقيد بها فرد تموين واحد فتصرف زجاجة زيت واحدة.

فيما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات، البالغ عددها 1300 فرع مجمع استهلاكي، بتخفيضات في جميع السلع تقل عن مثيلاتها 20% عن الأسعار المتداولة في الأسواق الخارجية.