«التموين» تستعد لصرف استعاضات شهر يناير المقبل لمنافذ صرف السلع

قال مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تستعد حاليا من خلال شركتي «العامة والمصرية» لتجارة الجملة في صرف استعاضات شهر يناير المقبل لمنافذ صرف السلع التموينية والبالغ عددها حتى الآن 38 ألف منفذ و6550 منفذ مشروع جمعيتي.

توافر السلع التموينية في مخازن الشركة القابضة

ونوه المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة القابضة متوفر لديها جميع استعاضات منافذ البدالين وحصة كل منفذ، مشيرا إلى توافر مخزون هائل من قائمة السلع التموينية التي تضخها الشركة للمنافذ والذي بلغ عددها 32 سلعة تموينية حاليا.

كميات الضخ اليومي من السلع الغذائية

وأشار المصدر إلى أنه بداية من يوم 27 ديسمبر الجاري، ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ يوميا عدد ثابت من السلع الغذائية الأساسية، حيث يشمل الضخ اليومي لمخازن الجملة البالغ عدد 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات التي تمد منافذ صرف التموين، بالأتي:

* 4 آلاف طن سكر يوميا.

** 3 آلاف طن زيت يوميا.

** 1000 طن أرز يوميا.

** 1000 طن مكرونة يوميا.

كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتغذية فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات بجميع السلع الغذائية وغير الغذائية وأيضا اللحوم والدواجن والخضروات المجمدة بأسعار تقل مثيلاتها المتواجدة في الأسواق 20%.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد في تصريحات سابقة، أن ما يساعد مصر في مواجهة التغيرات العالمية في الأسعار هو وجود احتياطي استراتيجي آمن بها في السلع الأساسية في جميع محافظات الجمهورية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي 6 أشهر، في حين أن نسبة الاحتياطي في كثير من الدول 3 أشهر فقط.

حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

** مخزون القمح 5.3 شهر.

** مخزون الزيت 5.4 شهر.

** مخزون السكر 3 أشهر.