وزارة التموين: استمرار صرف السلع ببطاقة الدعم الذكية حتى نهاية ديسمبر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ منافذ صرف السلع مستمرة في استقبال المواطنين لصرف مقررات شهر ديسمبر الجاري، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر في 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.

وزارة التموين: 90% نسبة صرف السلع لشهر ديسمبر حتى الآن

وأعلنت وزارة التموين أنّ نسبة صرف السلع التموينية المقررة لشهر ديسمبر على بطاقة التموين بلغت 90% من إجمالي النسبة المستحقة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين لبطاقات الدعم الذكية، موضحة أنّ باقي المواطنين الذين لم يصرفوا مقررات السلع المخصصة لهم، أمامهم فرصة حتى نهاية شهر ديسمبر، حيث أن عملية صرف السلع تتم منذ بداية الشهر وحتى نهايته.

بطاقة التموين تحدد مكان صرف الخبز والسلع

وتحدد الوزارة مكان صرف الخبز والسلع على بطاقة التموين من أي مخبز بلدي أو منفذ بدال تمويني أو منفذ مشروع جمعيتي، بشرط أن يكون تابع لمحافظة إصدار بطاقة التموين، وذلك بناء على قرار الفصل الجغرافي للمحافظات في صرف المقررات، بمعنى أن البطاقة الصادرة من محافظة أسيوط تصرف الخبز والسلع من أسيوط، والبطاقة الصادرة من القاهرة تصرف الخبز والسلع من القاهرة.

بيانات منظومة دعم التموين في مصر

فيما بلغ عدد بطاقات التموين المقيدة على منظومة الدعم التمويني 23 مليون بطاقة تموينية مقيد بها 64 مليون مواطن يستحقون الدعم شهريا، ويستحق الفرد مبلغ 50 جنيهًا شهريا يتم صرفها في صورة سلع مدعمة من منافذ الصرف التابعة للمواطن جغرفيا، في حين يستحق الخبز البلدي المدعم عدد 72 مليون مواطن يصرف كل مواطن منهم عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفًا على مدار الشهر هي حصة كل فرد مقيد على بطاقة التموين.