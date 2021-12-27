ينتظر قطاع كبير من المهتمين بأخبار الرياضة حفل جلوب سوكر المنتظر، المقرر إقامته مساء اليوم لإعلان الفائزين بالجائزة في 14 فئة في مجال كرة القدم، لذا ازدادت عمليات البحث حول تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لحفل جلوب سوكر 2021 كونها صاحبة صاحبة حقوق بث حفل جلوب سوكر الحصري مباشرة على الهواء.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لحفل جلوب سوكر 2021

ويمكنكم مشاهدة قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لـ حفل جلوب سوكر 2021 على التردد التالي: 12226 أفقي على قمر النايل سات، إضافة إلى تردد 12467.5 أفقي، إذ يقام الحفل في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي الإماراتية.

ويمكن مشاهدة الحفل عن طريق البث المباشر من خلال تحميل تطبيق أبوظبي الرياضية مجانًا، أو عبر موقع جلوب سوكر على الإنترنت.

ويتنافس النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم مع 5 نجوم آخرين، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، هذا بجانب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، والنجم الشاب كيليان مبابي.

أما النادي الأهلي المصري فينافس عددًا من الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في العالم خلال عام 2021 من جلوب سوكر، إلى جانب تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين والهلال السعودي وأتلتيكو مدريد الإسباني وفلامينجو البرازيلي.

وينافس منتخب الأرجنتين عددًا من المنتخبات الأخرى للفوز بجائزة جلوب سوكر وهي: منتخب البرازيل، ومنتخب فرنسا، ومنتخب إيطاليا، ومنتخب المغرب.