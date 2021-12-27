الهجرة: وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تشمل المهاجرين غير الشرعيين

أكدت وزيرة الدولة للهجرة، وشئون المصريين بالخارج، أنّ وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، تشمل أيضا المسافرين غير الشرعيين، لأنهم مصريين في نهاية الأمر، حتى لو سافروا للخارج بشكل غير شرعي.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى اهتمام الوزارة بالترويج لتفاصيل أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج، في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الصفحة الرسمية للوزارة، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وليس فقط الترويج له عبر القنوات التليفزيونية والصحافة.

حملة ترويجية مدفوعة لوثيقة التأمين

كما نوهت السفيرة نبيلة مكرم، إلى تدشين حملة ترويجية مدفوعة للترويج لأول وثيقة تأمينية على المصريين بالخارج، من خلال شرحها بأسلوب بسيط، لمخاطبة شريحة معينة تحتاج للفهم بطريقة بسيطة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.