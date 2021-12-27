نقيب الأشراف: الوعي حائط الصد الأول للمخاطر التي تواجه الدولة

قال محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن الوعي يمثل حائط الصد الأول في مواجهة كافة المخاطر والتهديدات، مشيرًا إلى أن النقابة تسير على المنهج المحمدي بوسطية واعتدال الدين.

وأضاف «الشريف» خلال كلمته في أولى فاعليات نقابة الأشراف، ضمن مبادرة بناء الوعي، أن قضية بناء الوعي، من أهم قضايا المجتمع المصري، وتعد قضية أمن قومي، وركيزة محورية في تقدم الشعوب، لأنها تقوم على أساس محاولة استكمال بناء منظومة الإنسان ليس فقط من النواحي المادية، ولكن أيضًا من النواحي الأخرى التي تدفع المواطن إلى أن يكون أكثر قوة وتحصينًا في مواجهة المخاطر التي أصبحت تركز بوسائل متعددة على كيفية المساس بجوهر القيم الإنسانية، بل والأخطر من ذلك محاولة التأثير على قوة الدولة ليس بالوسائل العسكرية المعروفة، عبر انتهاج أساليب تدريجية متنوعة هدفها النهائي هدم المواطن ومن ثم هدم الوطن.

قضية بناء الإنسان والنهوض بالأسرة

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع قضية بناء الإنسان والنهوض الحقيقى بالأسرة المصرية على رأس أولويات التنمية منذ توليه مهام منصبه، فالمبادرات التي يطلقها الرئيس ترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتحث على تزكية النفس، وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

ولفت إلى منطقة الصعيد تشهد إنجازات وتنمية شاملة وغير مسبوقة في كل المجالات، خاصة في مجال الطرق والمحاور الجديدة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

عرض الفيلم الوثائقي «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»

وخلال الفعالية تم عرض الفيلم الوثائقي «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»، ضمن سلسلة أفلام وثائقية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من إنتاج مهندس فريد عبد الستار الميمني ومجدي إمام، وتعليق صوتي للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الله عز وجل وصف سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال في كتابه العزيز «وإنك لعلى خلق عظيم»، كما قال له عز وجل «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

وفي نهاية الحفل، كرم نقيب الأشراف كلا من «الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، ومحمود التهامي نقيب المنشدين، والمهندس فريد الميمني، والمهندس أسامة النجار، والمخرج مجدي إمام، والشيخ جابر بغدادي، والمستشار محمد كامل عبد الستار وأنس الكُتبي، واللواء عمرو لطفي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، ومنحهم درع النقابة».