نقيب الأشراف: إلغاء الطوارئ يؤكد أن مصر أصبحت واحة للأمن والأمان

أشاد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بإلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، للمرة الأولى منذ سنوات.

وأكد نقيب الأشراف، في بيان له الإثنين، أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطواريء، هو إعلان رسمي بالانتصار على الإرهاب، ويؤكد أن مصر أصبحت واحة للأمن والأمان بفضل قيادتها الحكيمة، وشعبها العظيم ورجالها الأوفياء.

نقيب الأشراف يشيد بقرار الرئيس

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل إنجازا غير مسبوق في تحقيق التنمية، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعيًا الشعب المصري إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجه نقيب السادة الأشراف، خالص التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم حتى تنعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار.

نقيب الأشراف يدعو لمصر وأهلها وجيشها

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل لأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، ويوفق قادتها إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».