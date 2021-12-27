السيسي: خلوا الناس تشوف اللي بنعمله في الصعيد عشان معنوياتها ترتفع

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المشروعات التي تنفذها الدولة لتنمية صعيد مصر، قائلا إنّها ليست «منّ»: «ده شغلنا وإحنا بنعمله، ولو معملناش نبقى مقصرين، وهنعمل أكتر من كده».

السيسي: خلوا الناس تيجي وتشوف مشروعات توشكي والعوينات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات في قطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد: «امبارح كنا في توشكى، وأتصور الزملاء اللي كانوا معانا أول مرة يدخلوا ويشوفوا، خلوا الناس تيجي وتشوف في المحافظات والجامعة اللي هنا، وتشوف في توشكى وشرق العوينات، خلوا الناس يبنوا الأمل لأن الناس بتشكك في اللي موجود».

السيسي: كل مشروع بنعمله سد عالي على الأقل

وتابع الرئيس: «كل مشروع بنعمله هو سد عالي على الأقل، وعاوزين الناس تشوفه عشان معنوياتها ترتفع وثقتها في نفسها تزيد، وتعرف إن الدولة قادرة تعمل أكتر من كدا».

وأوضح الرئيس السيسي: «لو إحنا ودينا الناس المحطة اللي إحنا فيها النهارده دي، الطيارة كانت ماشية فوق المحطة حوالي 5 دقايق، حاجة رائعة جدا، المحطة دي القطاع الخاص بيشغلها بأهل الصعيد، وأهل الصعيد أولى بالمشروعات اللي بتتعمل هنا، وأرجو ندي فرصة لشباب وشابات الجامعة والمدارس يروحوا يشوفوا إن الأمور ماشية ناحية الأفضل».