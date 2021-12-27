السيسي: «العالم كله يتجه إلى الربط الكهربائي.. وعملناه بجهد كبير»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم كله يتجه للربط الكهربائي، والدولة التي لن تكون جاهزة سيفوتها هذا التقدم، وأضاف «التقدم ده في مصلحة الشعوب والبشر إنك يكون عندك ربط كهرباء وتقدر تتبادل في وقت الذروة مع الآخرين وتستفيد من الكلام ده في بلدك مكناش هنقدر نعمل كدا إلا بالجهد اللي اتعمل، لأن التوجه وقتها كان إننا نخلي مجال الكهرباء في مصر من أرقى ما يُمكن».

ووجه الرئيس خلال حديثه في حفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر الشكر لوزير الكهرباء ولوزارة الكهرباء، قائلا «بوجهلهم كل التحية والتقدير».