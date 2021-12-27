السيسي يشكر وزير الكهرباء: عالم فاضل عمل نقلة كبيرة في الكهرباء بمصر

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الجهد المبذول في قطاع الكهرباء، قائلا: «باسم كل المصريين، فرصة نتكلم عن الدكتور شاكر كزميل لينا، وعن الجهد اللي بذله الفترة اللي فاتت، في مشكلة من أكبر المشاكل اللي قابلتنا في مصر، إحنا بنتكلم عن جهد وزارة على رأسها عالم فاضل، قدر من خلال جهده وعلمه يحقق نقلة كبيرة جدا في الكهرباء بمصر، وكانت في السنين اللي فاتت الظروف صعبة جدا في الطاقة في مصر إلا أننا ماشيين في اتجاه الطاقة في مصر، وهتكون حاجة تانية».

مشروعات الربط الكهربائي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بحفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر: «عاوزين مصر تكون زي أي دولة متقدمة في الطاقة الكهربائية، وده اللي خلانا لما نيجي نتكلم عن الربط الكهربائي بدول الجوار نقدر نعمله، لأن العالم كله جاهز للربط الكهربائي».

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

وحصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية على المركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في مختلف دول العالم، كما فاز بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2020، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، كما حصل على إشادات دولية، إذ أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، أنّ مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ما يعد ثروة تكنولوجية يحتذى بها لتحقيق النمو الاقتصادي للأجيال المقبلة، كما أشادت الوكالة الدولية لعلوم الفضاء «ناسا» بالمشروع، واعتبرته نقلة نوعية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.