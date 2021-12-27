السيسي: الكهرباء كان فيها مشاكل قبل 2014.. وعملنا مشروعات بـ1058 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قطاع الكهرباء في مصر كان يواجه مشكلات تتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء بجودة عالية قبل عام 2014، متابعا: «وزير الكهرباء قال إن تكلفة المشروعات من 2014 وصلت لـ1058 مليار جنيه، ومفتكرش إن منهم قرى حياة كريمة، ولما كنت بتكلم مع الناس فيقولوا الكهرباء غالية علينا، هي غالية مش عشان إحنا عاوزين نغليها عليكم».

السيسي لـ«الإعلام»: وصلوا تفاصيل المشروعات للناس عشان يعرفوا الحكاية ماشية ازاي

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه محطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر: «مكتنش في خيار تاني غير الرقم ده، وبقول للإعلام الأرقام دي وتفاصيل أكتر من كده موجودة على موقع وزارة الكهرباء مهم جدا توصل للناس، سواء من خلال وسائل الإعلام الورقية والتلفزيون والراديو، عشان الناس تعرف الحكاية ماشية ازاي».

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

ووفقا لتقارير وزراء الكهرباء، تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع محطة بنبان نحو 4 مليارات دولار، يساهم البنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار ومؤسسة التمويل الدولية في توفير معظمها، من خلال قروض ميسّرة وتسهيلات بنكية للشركات المستثمرة في المشروع، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وبدأت الحكومة تنفيذ المشروع عام 2015 بمشاركة 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة، بينها «أكسيونا الإسبانية، ألكازار إنيرجي الإماراتية، إينيري الإيطالية، توتال الفرنسية، شينت الصينية، وسكاتيك النرويجية»، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في قطاعي البناء والطاقة، واستقبلت الشبكة القومية للكهرباء العام الماضي الطاقة الكهربائية من مجمع بنبان في أسوان خلال أكتوبر الماضي.