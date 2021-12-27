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السيسي: شركة وزير الكهرباء الخاصة بتعمل للدولة المشروعات دون مقابل

قلق يعمل مشروعات مع الحكومة والقوات المسلحة

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شريف سليمان
12:06 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يمتلك شركة كهرباء كبيرة تحمل اسمه «شاكر»، موضحًا: «أول ما قلنا له هتيجي معانا راح سايب الشركة ولم يسمح إنها تدخل شغل مع القوات المسلحة والحكومة المصرية».

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه محطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر: «أي حاجة بيعملها لنا بتبقى بدون مقابل، وأنا حابب الحكاية دي، أشكرك على هذا الأمر لأنه مثل نتعلمه جميعا».

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