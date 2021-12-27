محافظ الشرقية: توفير التقاوي والبذور والأسمدة لتذليل عقبات المزارعين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

تنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية المناجاة

ومن جانبه، أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية المناجاة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور الدكتور عبدالله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية والمهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية والمهندس وليد كمال إخصائي الحبوب بمديرية الزراعة والمهندس السيد نجم رئيس قسم الإرشاد بمركز الحسينية ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية بالحسينية وعدد من مزارعي بالقرية.

الري وطرق مقاومة الأمراض

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في بيان، أن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح خلال هذه الفترة من عمر النبات وأهمها الري وطرق مقاومة الأمراض خلال هذه الفترة وأهمها الأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهم وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد كما تم استعراض أنواع الآفات والحشرات والحشائش التي تصيب المحصول وكيفية علاجها وكذلك مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بمحصول القمح، مشيراً إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المزارعين.