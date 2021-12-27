وزير الكهرباء: كفاءة الإنتاج والنقل بقطاع الطاقة وصلت لـ99%

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الدولة كانت تسير باستثمارات محدودة في مجال رفع كفاءة وتحديث شبكات الطاقة الكهربائية حتى 2017، وكان التركيز منصبّا على الإنتاج والنقل، متابعا: «لما خلصنا الإنتاج والنقل بدأنا شغل في التوزيع، وكان إجمالي الاستثمارات في الـ3 الأخيرة 4.6 مليار جنيه، وبقى 31 مليار جنيه».

مشروعات تنموية في مجال الكهرباء بصعيد مصر

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح مشروعات تنموية في مجال الكهرباء بصعيد مصر، أنّ القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة كان لها الأولوية في مشروعات الكهرباء: «وصلنا دلوقتي لمرحلة عالية جدا في الإنتاج والنقل، وفي الفترة من 2014/18 لحد 2020/21، الاستثمارات زادت بشكل كبير جدا».

وتابع شاكر، أنّه جرى وضع 26 ألف محول في الـ4 سنوات الأخيرة، وفي الأكشاك 10 آلاف كشك، ولوحات الجهد المتوسط 11 ألف لوحة، والجهد المنخفض 11 ألف وحدة، وأعمدة الجهد المتوسط 117 ألف عمود، وموصلات الجهد المتوسط عبارة عن 13 ألف كيلو متر، وموصلات الجهد المنخفض 102 ألف كيلو متر، ووصلنا لـ99% في الإنتاج والنقل، أما التوزيع فما زال هناك الكثير في هذا المجال.

7 مليارات جنيه لقطاع الطاقة الكهربائية في صعيد مصر

ولفت وزير الكهرباء، إلى أنّ الاستثمارات في صعيد مصر بلغت أكثر من 7 مليارات جنيه في مجال الطاقة الكهربية، مشيرا إلى أنّ هناك 12 مليون عداد مسبوق الدفع في جميع أنحاء الجمهورية، اعتمدت الدولى على الشركات المصرية لتصنيعها.