وزير الكهرباء: تلقيت 2093 شكوى على هاتفي الخاص

استعرض الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، موضحًا: "نتلقى الشكاوى ونتعامل معها، وأطلقنا المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات قطاع الكهرباء وتضمنت تقديم بعض الخدمات مثل سداد الفواتير وتركيب عدادات بدل فاقد وتحويل طلب الممارسات إلى العداد الكودي، وغيرها من الأمور".

وأضاف شاكر خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر: "رفعنا كفاءة الخدمة التي نقدم فيها الخدمة للناس، ولدينا 465 مركز بواقع 152 مركز متميز و124 مركز في حاجة إلى التطوير".

13 مليون شكوى على الخط الساخن منذ أغسطس 2016

وتابع"الوزارة خصصت أكثر من طريقة للتواصل مع الجمهور مثل الخط الساخن وتلقينا 13 مليون مكالمة عليه منذ إنشائه في 21 أغسطس 2016، وبالنسبة للتطبيقات الذكية فقد تلقت الوزارة عليها 8696 شكوى منذ الإنشاء في نفس العام، وتلقى الموقع الإلكتروني للوزارة منذ أن أنشئ خلال عام 2012 نحو 131 ألف شكوى، كما تلقى على هاتفه المباشر نحو 2093 شكوى".