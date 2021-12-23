أحمد حلمي رئيسا لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات

أجرت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021 - 2025K بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.

رئيس الغرفة والوكلاء وأعضاء هيئة المكتب

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عن فوز المهندس أحمد حلمي رئيساً، والمهندس طارق حبشي والمهندس علي البدري، وكيلين والمهندس محمود أبو شوشة، والمهندس عمرو عرنسة أعضاء هيئة المكتب.

واختير المهندس أحمد حلمي مرشح غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، في مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية.

15 عضوا بمجلس إدارة كل غرفة صناعية

يذكر أنّ مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السري؛ لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

وتعد تلك الانتخابات هي الأولى التي يتم إجراؤها وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد الذي ظهر للنور قبل أكثر من عامين، وكانت الانتخابات تُجري في الماضي، وفقا للقانون القديم الذي يعود إلي العام 1958، حيث يتم انتخاب 10 أعضاء لمجلس إدارة كل غرفة، دون التقيد بحجم المنشآت، على أن يقوم الوزير المختص بتعيين 5 أعضاء آخرين، ليصبح إجمالي مجلس إدارة كل غرفة 15 عضو، يقومون بعد انتهاء الانتخابات بالاقتراع لانتخاب رئيس الغرفة الصناعية ونائبه ورؤساء الشُعب.