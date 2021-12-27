الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من محطات الكهرباء في محافظات الصعيد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح تحويل محطة غرب أسيوط من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة عرب الفيديو كونفرانس، وحضر الافتتاح المهندس محمد فتحي، رئيس قطاع محطة غرب أسيوط، والمهندس حسن فؤاد حسن، مدير عام الشؤون الفنية.

كما شهد الرئيس السيسي افتتاح مركز تحكم سمالوط لإقليمي، وحضر الافتتاح مهندس ياسر محمد الحنفي، مدير عام المركز، وأحمد راشد مهدي، رئيس مجلس مدينة سمالوط.

وجرى كذلك افتتاح مركز تحكم نجع حمادي الأقليمي، وحضر الافتتاح المهندس عبدالشكور إسماعيل، رئيس قطاع التحكم الأقليمي بنجع حمادي، وعبداللأه أحمد خبير، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وأيضا محطة محولات إسنا بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع شبكات قنا والأقصر، والمهندس محمد إبراهيم عبدالعال، مدير المحطة.