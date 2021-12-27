تكريم المهندس المصري «مُخطط أبوظبي» بإطلاق اسمه على أحد شوارعها

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة اسم المهندس المعماري المصري عبد الرحمن مخلوف على أحد شوارع إمارة أبوظبي تكريمًا وتقديرًا لدوره وإسهامه في التخطيط العمراني للإمارة، وذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وكان المهندس المصري توفي منتصف الشهر الجاري عن عمر يناهز 98 عامًا.

إطلاق اسم المهندس عبدالرحمن مخلوف على شارع في أبوظبي

وبحسب تغريدة لمكتب حكومة أبو ظبي الإعلامي، دشن مراسم تغيير اسم الشارع خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بناء على توجيهات من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأُقيمت مراسم تغيير اسم الشارع المعروف سابقاً بـ«الصوغ» إلى شارع «عبدالرحمن مخلوف»، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين وبعض أفراد عائلة المرحوم الدكتور مهندس عبدالرحمن مخلوف؛ ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود وعطاء المدير السابق لدائرة تخطيط المدن في رسم وتخطيط المعالم العمرانية الأولى لإمارة أبوظبي في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

مسيرة حافلة بالإنجازات للمهندس الراحل

المهندس «مخلوف» هو مخطط إمارة أبوظبي، في عام 1968 حيث طلب حاكم أبوظبي آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الأمم المتحدة إرسال خبير لتخطيط المدن إلى أبوظبي للمساعدة في إعداد المخطط العام لمدينة أبوظبي، فتم ترشيح المهندس المصري لهذه المهمة، وعُين مديراً لتخطيط المدن في أبوظبي.

وتولى المهندس المعماري المصري مهام تخطيط المدن فيها، وإنشاء دائرة تخطيط المدن في كل من مدينتي أبوظبي والعين، وكان ذلك لمدة سبع سنين تقريبا.

وفي مايو 1976 أسس «مخلوف» المكتب العربي للتخطيط والعمارة، وقدم فيه العديد من المشروعات العمرانية والتخطيطية في الإمارات، وانتُدب أستاذاً محاضراً لمادة التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة الإمارات من عام 83 حتى 1985.

وفى عام 2010، كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، المهندس عبدالرحمن مخلوف، ومنحه جائزة أبوظبي، كما كُرم في عام 2011 من الملحق الثقافي للسفارة المصرية بأبوظبي.