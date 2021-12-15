نعاه ولي عهد أبوظبي.. عبد الرحمن مخلوف ابن مفتي مصر خطط مدنًا خليجية

جاء نعى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمهندس المصري الدكتور عبد الرحمن مخلوف، الذي وافته المنية أمس عن عمر 98 عاما، باعتباره أحد الرواد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لمدينة أبوظبي، ليسلط الضوء على هذا المهندس المصري الذي ساهم في تخطيط وبناء إمارة أبو ظبي.

محمد بن زايد يترحم عليه: أحد الرواد

وكان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد كتب، أمس، على حسابه على موقع التواصل تويتر: رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف..عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد..أحد الرواد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي .. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة.

وفي نعيها له، أشارت جريدة البيان الإماراتية للمهندس المصري الراحل عبد الرحمن مخلوف، باعتباره مدير دائرة تخطيط المدن الأسبق في أبوظبي، الذي اقترن اسمه بالتخطيط العمراني لمدينة أبوظبي.

وذكرت الصحيفة أنه المهندس المعماري الذي حاز على الدكتوراه في ألمانيا ليعود مباشرة إلى العالم العربي ويعمل مع الأمم المتحدة في التطوير المدني والمعماري كخبير في التخطيط الحضري، حيث قضى جلّ حياته في أبو ظبي.

ولي عهد أبوظبي يُسلمه جائزة الإمارة

ولفتت البيان الإماراتية إلى حصول الدكتور عبد الرحمن مخلوف على جائزة أبو ظبي في دورتها الخامسة عام 2010، حيث تسلم الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تم تكريمه كذلك من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على مسيرة إنجازاته طوال نصف قرن.

وأشارت إلى أن الراحل نشأ في أسرة عريقة في صعيد مصر قرية (بني عدي) تقدس العلم وترفع قدره، فالجد والوالد من أعلام الأزهر الشريف، الشيخ محمد حسنين مخلوف شيخ الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها عام 1911 والوالد الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية كما أن أخوته من خريجي الأزهر ودار العلوم والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية.

ابن رجل الدين الذي أحب رسم الأشكال الهندسية

إلا أن النعي الذي أصدرته نقابة المهندسين المصريين، كشفت عن تاريخ مهنى حافل آخر للمهندس الراحل عبد الرحمن مخلوف، جانب كبير منه كان داخل مصر، قبل أن يتوجه للعمل في الإمارات، ويساهم في وضع مخطط أبوظبي.

وقد أوضحت النقابة في بيانها، أمس، أن المهندس عبدالرحمن حسنين مخلوف، هو مهندس معماري مصري، من مواليد عام 1924، ومنذ طفولته كان يحب أن يرسم أشكالاً هندسية وتصاميم عمرانية لمختلف المباني، وكان مولعاً بتفاصيل العمارة، ونما حبه هذا مع نموه وكبره على الرغم من أنه وُلِد ونشأ في أسرة اشتهر رجالها بكونهم علماء أزهريون، وكان أكثرهم أعضاء في هيئة علماء الأزهر، وشغل بعضهم منصب مفتي الديار المصرية.

المصري الذي أنشأ جهاز تخطيط المدن السعودي

وبالاضافة لما سبق، فقد درس المهندس الدكتور محمد مخلوف، في المدارس النظامية إلى أن أنهى المرحلة الثانوية، ثم التحق بجامعة القاهرة ودرس في كلية الهندسة قسم العمارة، وتخرج عام 1950، وعُين معيداً بها في عام 1951، ثم مدرسًا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 1957، كما انتدب للعمل في هيئة الأمم المتحدة كخبير لتخطيط المدن، وطلبت المملكة العربية السعودية في عام 1959، من الأمم المتحدة، تزويدها بخبير لتخطيط المدن على أن يكون مسلماً، وذلك لتخطيط بعض مدنها، فتم تكليفه بهذه المهمة، وبقي في المملكة إلى العام 1963، قام خلالها بإنشاء جهاز تخطيط المدن وأنجز مشروعات التخطيط العمراني لكل من مدينة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع وجيزان.

وأشارت إلى أنه بعد أن انتهت مهمته في المملكة العربية السعودية، عاد إلى القاهرة عام 1964، ورجع إلى عمله أستاذاً في الجامعة، وفي تلك السنة قام بعمل بحث علمي عن أوضاع ومستقبل مدينة القاهرة والجيزة، كإقليم عمراني متكامل، ووضع مخططاً مستقبلياً لهما».

اقترح انشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

وكشفت النقابة عن أن الراحل اقترح إنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وفي العام 1965، عين أستاذاً لتخطيط المدن، وخلال هذه الفترة حقق تطويراً في منهج تدريس مادة تخطيط المدن بأقسام العمارة في جامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة الأزهر».

وقد انتدب المهندس المعماري الراحل عام 1966 للعمل مديراً عاماً لإدارة التخطيط العمراني للقاهرة الكبرى، حيث أنشأ الهيكل التنظيمي للجهاز التخطيطي والتنفيذي وأشرف على إعداد التخطيط التمهيدي للقاهرة الكبرى في عام 1966، وأعد التخطيط العمراني لكل من منطقة شبرا الخيمة الصناعية في عام 1966، والمنطقة الحرة في بورسعيد عام 1967، وأسهم في بعض مراحل إعداد تخطيط مدن جديدة في مصر، مثل مدينة العبور ومدينة العريش الجديدة، وغيرها من مدن جديدة.

وفي العام 1968 وبعد رحلة عملية وعملية حافلة في مصر، طلب حاكم أبوظبي آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من الأمم المتحدة إرسال خبير لتخطيط المدن إلى أبوظبي للمساعدة في إعداد المخطط العام لمدينة أبوظبي، فتم ترشيحه لهذه المهمة، حيث عُين مديراً لتخطيط المدن في أبوظبي، وتولى مهام تخطيط المدن فيها، وإنشاء دائرة تخطيط المدن في كل من مدينتي أبوظبي والعين، وكان ذلك لمدة سبع سنين ونصف السنة.

وفي مايو 1976 أسس المهندس المعماري الراحل عبد الرحمن مخلوف المكتب العربي للتخطيط والعمارة، وفيه قام بالعديد من المشروعات العمرانية والتخطيطية في الإمارات، وانتدب أستاذاً محاضراً لمادة التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة الإمارات من العامين الدراسيين 83-1984 و84-1985.

وفي عام 2010، حصل المهندس عبدالرحمن مخلوف، على جائزة أبوظبي، وقام بتكريمه الفريق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.