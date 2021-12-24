الإمارات تقرر تعليق دخول القادمين من 4 دول أفريقية

قررت السلطات الإماراتية، تعليق دخول المسافرين القادمين، من 4 دول أفريقية هي «إثيوبيا وكينيا ونيجيريا وتنزانيا»، بدءًا من غدٍ السبت، 25 ديسمبر الجاري، ضمن إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا، وأوضحت السلطات المعنية في الإمارات، تعليق دخول المسافرين القادمين من تلك الدول على جميع الرحلات الجوية الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى ركاب الترانزيت القادمين من تلك الدول.

فئات مستثناه من قرار الإمارات بتعليق دخول القادمين من 4 دول أفريقية

ونوهت السلطات الإماراتية، إلى أنّ قرار تعليق السفر يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا في دول «نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا»، خلال 14 يومًا قبل القدوم إلى الإمارات، لافتة إلى السماح بنقل الركاب من الإمارات إلى تلك الدول، وفقا لصحيفة «المناطق»، السعودية.

وتابعت السلطات الإماراتية، أنه سيتم السماح، بنقل الفئات المستثناة من الدول الأربع إلى الإمارات، بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتشمل الفئات المستثناه رعايا الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، فضلا عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وتنزانيا وأثيوبيا ونيجيريا وكينيا بالإضافة إلى الوفود الرسمية وأصحاب الإقامات الذهبية.

واشترطت السلطات الإماراتية، إلزام الفئات المستثناه بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا والتي تشمل إجراء فحص «بى سي ار»، خلال يومين قبل المغادرة، وفحص سريع في المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، فضلا عن فحص «بي سي آر»، آخر عن الوصول للإمارات.

10 أيام حجر صحي لمواطنى الإمارات القادمين من الدول الأفريقية الأربع

كما سيتم إخضاع مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى وأصحاب الإقامات الذهبية والبعثات الدبلوماسية للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، فضلا عن إجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الإمارات، فيما اشترطت الهيئة العامة للطيران المدني الإمارتي على المسافرين القادمين من تنزانيا وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا، عبر دول أخرى، الإقامة فى تلك الدول مدة لاتقل عن أسبوعين للسماح بدخول الإمارات.

فيما سيتم منع سفر مواطني الإمارات إلى الدول الأربع، باستثناء الوفود الرسمية للدول والبعثات الدراسية وحالات العلاج الطارئة ووضعت السلطات الإماراتية متطلبات جديدة لدخول الإمارات من غانا وأوغندا، عبر رحلات الطيران المباشرة، وتشمل فحص «بى سي آر»، قبل يومين من موعد المغادرة وفحص آخر في المطار خلال 6 ساعات من موعد مغادرة الدولتين.