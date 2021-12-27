«البترول»: بيع 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكري خلال 2021

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه خلال عام 2021، جرى التوقيع على 25 عقدًا للبحث والتنقيب عن الذهب لـ7 شركات أجنبية و4 مصرية، في 75 قطاعًا بالصحراء الشرقية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى بمزايدة الذهب.

وأضافت الوزارة، في تقرير حصاد إنجازات 2021، أن إجمالي الاستثمارات في الجولة الأولى للمزايدة، تقدر بنحو 57 مليون دولار، وتم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب وتلقي العروض وجار التقييم للترسية على الشركات الفائزة.

مزايدة عالمية للبحث عن الخامات التعدينية

وأشارت إلى أنه تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة «الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر»، وذلك من خلال معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.

تأسيس «إيقات» لمناجم الذهب نجاح كبير

ولفتت وزارة البترول، إلى أنها استطاعت تحقيق نجاح كبير من خلال تأسيس شركة «إيقات» لمناجم الذهب، والإعلان عن بدء تنفيذ خطة طموحة للإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية، وقد تم الإعلان عن إطلاق خطة طموح لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجارى للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة المقبلة، في ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف.

متوسط تركيز الذهب 1.5 جرام في الطن

وأوضحت أن متوسط تركيز الذهب يبلغ 1.5 جرام في الطن، ويعد الكشف الذي تحقق بمنطقة إيقات واعدًا، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، في ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجًا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية.

وأشارت إلى أنه تم بيع نحو 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكرى خلال عام 2021، وبلغت إجمالي قيمة مبيعاتهم 748 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة «3%» نحو 22.4 مليون دولار.