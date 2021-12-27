تزامنا مع مفاوضات فيينا.. إيران تطالب بتصدير نفطها دون معوقات

تزامنا مع استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، طالبت السلطات الإيرانية بضرورة تعهد أمريكا وحلفائها بالسماح لإيران بتصدير النفط الخام الخاص بها، وأعلنت إيران، أنّ فريقها التفاوضي جاهز لمحادثات فيينا، فيما أوضح مصدر مسؤول، أنّ طهران مستعدة لإحراز تقدم في المفاوضات حال استعداد الأطراف الأخرى لذلك.

إيران تسعى لتعزيز موقفها خلال مفاوضات فيينا

فيما أكد مصدر مقرب من فريق إيران للتفاوض، أن التقدم فى مفاوضات فيينا يعتمد على موقف الأطراف الغربية من قضية رفع العقوبات على إيران وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، فإن إيران تسعى لتعزيز موقفها خلال المفاوضات التي ستجرى اليوم في فيينا والمتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنّ طهران تستهدف بيع النفط الإيراني بسهولة ودون معوقات بالإضافة إلى وصول المقابل المادي إلى المصارف الإيرانية.

يشار إلى أن الاتفاق النووي المحرر في 2015 نص على تخفيف العقوبات على إيران مقابل قيود على البرنامج النووي لطهران، وبعد 3 سنوات من توقيع الاتفاق وتحديدا في 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق فى عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما فرضت أمريكا عقوبات شديدة على طهران شملت قطاع النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإيراني.

أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018

ونتيجة لذلك ألغت شركات النفط العالمية تعاقداتها مع إيران، كما تراجعت صادرات طهران من النفط الخام، ما كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإيراني.