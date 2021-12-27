إزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر للمخالفين بحي شرق أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنّ الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا أهمية شن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق بين شرطة المرافق ومسؤولي المرافق والإشغالات ورؤساء المراكز والأحياء، لمنع انتشار الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق، نظرا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، مشددا على استمرار الحملات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الانضباط للشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم.

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق، أنّه جرى تنفيذ حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحلات التجارية والباعة، والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع بنطاق الحي، في مقدمتها شارع رياض، بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبي رئيس حي شرق، ورشاد محمود مسؤول الإشغالات بالحي، وقسم الإشغالات برئاسة مسلم ماضي، وبالتعاون مع شرطة المرافق، وباستخدام معدات الحي.

ولفت إلى رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات، حيث جرى إزالة لفرش خضار وحواجز حديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين، إضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسي وحوامل حديد.

محاضر ضد المخالفين

وأشار إلى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام بجميع مناطق المحافظة، بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنع انتشار الإشغالات، نظرا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.