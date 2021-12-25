محافظ أسيوط: افتتاح المرحلة الأولى لمحور ديروط العلوي بـ1.9 مليار جنيه

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بجهود وانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى التوسع فى برامج ومشروعات تنمية الصعيد والتي ستساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومنها المشروعات التنموية والخدمية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال " أسبوع الصعيد " وذلك فى ثان محطاته بـ " أسبوع الصعيد " بعد محطته الاولى وزيارة محافظة أسيوط لافتتاح مشروع انتاج البنزين وبعض المشروعات التنموية فى قطاعى الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى وذلك ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر .

وأشار محافظ أسيوط – خلال حضوره زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة قنا لافتتاح بعض المشروعات التنموية - الى ان افتتاحات اليوم شهدت افتتاح محور ديروط العلوى على النيل بطـول 15 كم بتكلفة 1.9 مليار جنيه والذى يعد أحد شرايين التنمية المستدامة فى صعيد وذلك حيث بلغت عدد المحاور المنفذة على النيل بصعيد مصر لربط القطاع الشرقى بالغربى لنهر النيل وتحقيق التنمية المتكاملة تم وجارى تنفيذ 14 محور على النيل بتكلفة 23.5 مليار جنيه ، نصيب اسيوط منها 3 محاور منها محور ديروط الذى تم افتتاحه بالاضافة الى محور ابوتيج على النيل بطول 27.5 كم وبتكلفة 2.5 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 20 % ومحور منفلوط والذى يجرى تنفيذه بطول 41 كيلو 29 متر عرض 3.3 مليار جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 15 % .

كما ازاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس أحمد قبيصى المشرف على المشروع والمهندس مصطفى مسعود مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسيوط وبمشاركة طلاب وطالبات جامعة أسيوط .

واوضح المحافظ الى ان المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل والتى تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حـارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 1.9مليار جنيه ، لافتا الى أن المرحلة الاولى شملت 13 عمل صناعى ( 10 كبارى – 2 نفق- 1 بربخ ) منها عدد (2) كوبرى رئيسى وهى (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول وحيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم ، مشيرا الى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من المحور فقد تم نهو التخطيط والتصميم لها والتي تمتد من كوبرى السكة الحديد حتى التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول 14 كم كما تم نهو أعمال الرفع المساحى للمرحلة الثالثة التي تمتد من طريق الحوطا حتى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 13 كم ، مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

واضاف محافظ أسيوط الى ان أهمية هذا المحور التنموى تتمثل فى المساهمة فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد والذى سيساهم ذلك فى الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة والانتقال من شرق الى غرب النيل بسهولة بدلا من استخدام المعديات النهرية .