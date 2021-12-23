محافظ أسيوط يعتمد جدول امتحانات الفصل الأول للمراحل التعليمية

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/ 2022 للمراحل التعليمية المختلفة، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي تبدأ يوم السبت 15 يناير 2022 وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2022، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ أسيوط، قبل قليل، مع محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط إنه تم اعتماد مواعيد الامتحانات بناءً على ما انتهت إليه الاجتماعات الدورية لمديري العموم والإدارات التعليمية المختلفة، للتعليم العام والفني والمجتمعي والتربية الخاصة، بعد مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/ 2022، ومراعاة جميع الكتب الدورية والقرارات والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والإمكانيات المتاحة لجميع المدارس.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

ووجه محافظ أسيوط وكيل الوزارة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة، النجاح والتوفيق.

مواعيد الامتحانات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي والمجتمعي تبدأ فى 15 يناير وتنتهى 26 يناير.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، للتعليم العام والمهني، في 29 يناير وتنتهي 3 فبراير، على أن تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني، عام ومهني، في 15 يناير وتنتهي في 26 من الشهر نفسه، فيما تبدأ امتحانات مدارس التربية الخاصة في 15 يناير وتنتهي 3 فبراير، وتبدأ امتحانات نقل التعليم الفني بأنواعه في 15 يناير وتنتهي في 3 فبراير 2022.

مراعاة الإجازات والأعياد عند وضع جدول الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الطلاب من أداء الامتحانات، وتحقيق أعلى الدرجات، لافتاً إلى أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات.