محافظ أسيوط: المشروع القومي لتطوير الريف المصري هو مشروع القرن

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحتلها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بعدد 149 قرية في 7 مراكز من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتيه وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادي ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي الطرق ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وأسامة أحمد مدير وحدة الرصف التابعة للمحافظة.

وناقش اللقاء آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى المحافظة مستعرضًا بشكل تفصيلي نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات والتي يجري تنفيذها من خلال خطة عمل متكاملة بين مختلف الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

المحافظ: نولى اهتماما كبيرا بمبادرة حياة كريمة

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات وتسابق الزمن للانتهاء من المشروعات من أجل تقديم حياة أفضل لأهالي تلك القرى، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة خلال الفترة الحالية لسرعة تنفيذها في التوقيتات المحددة وتذليل أي مشكلات تعترض التنفيذ.

محافظ أسيوط: الرئيس السيسي وضع تطوير الريف على رأس الأولويات

وأشار المحافظ، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمبادرة ووضعها على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة بهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لتفاصيل تنفيذ المشروعات ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقارير بصفة مستمرة «كل فيما يخصه» متضمنة الموقف التنفيذي ومعدلات ونسب الإنـجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.