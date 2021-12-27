شركة التجمع الخامس تنعى موظفها بعد انتحاره بـ6 أيام: لن نقدم أي تفاصيل احتراما لرغبة الأسرة

نعت شركة «تيليبيرفورمانس»، موظفها نور الدين عاشور الذي انتحر منذ أيام قليلة، بسبب سوء المعاملة وإجباره على تقديم الاستقالة، واصفة ما حدث بـ«خسارة مأساوية».

ونشرت الشركة العالمية، التي يقع مقرها في منطقة التجمع الخامس بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، ذكرت فيه أنَّ «الواقعة حدثت يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، وعلى الفور تمّ استدعاء الإسعاف بينما هرع الطبيب الداخلي لمساعدته».

مدير الشركة ينعى الموظف المنتحر: زميل عزيز.. وتواصلنا مع عائلته لتقدم الدعم

ولفتت الشركة في بيانها، إلى أنَّ «المسعفين وصلوا إلى مكان الحادث في الدقائق التالية ونقلوه إلى أقرب مستشفى ولكن لسوء الحظ لم يستطع الأطباء إنقاذ حياته»، موضحة «تواصلنا مع عائلته على الفور لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة والدعم، وسنواصل القيام بذلك».

وأضافت الشركة، «صرح المدير التنفيذي للشركة مصطفى فهمي بأنَّ ما حدث كان بمثابة صدمة لنا جميعا وندعو له بالرحمة، ولعائلته وزملائه بالصبر والسلوان، إن زميلنا عضوا عزيزا في فريقنا وسيظل في ذاكرتنا دائمًا».

الشركة: سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى

وتابعت أن «سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى، وسنوفر الدعم النفسي والمشورة لزملائه خلال هذا الوقت العصيب، ونتعاون حالياً بشكل كامل مع السلطات المحلية ونجري أيضاً تحقيقاً داخلياً لفهم الظروف التي أدت إلى هذه المأساة، كما نحترم رغبة الأسرة في الخصوصية ولن نقدم أي تفاصيل أخرى للجمهور».