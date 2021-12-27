تنفيذ 1500 مشروع بـ25 مليار جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة» بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن عام 2021 شهد تنفيذ حوالي 1500 مشروع بتكلفة 25 مليار جنيه، لخدمة 2 مليون و600 ألف مستفيد بـ149 قرية و894 تابعا بـ7 مراكز على مستوى المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والكهرباء والطرق والنقل وسكن كريم، كما تشمل المبادرة خدمات صحية تتضمن قوافل بيطرية، وطبية، وعمليات جراحية وعيون وأجهزة تعويضية ونظارات طبية، وخدمات تعليمية، منها تطوير حضانات ورفع كفاءة مدارس وتوعية الأسر.

مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

وأكد محافظ أسيوط، أن المشروعات التي تمت ويجرى تنفيذها بقرى المحافظة ضمن المبادرة تمثلت في المجمعات الخدمية، وبلغت 35 مشروعا بتكلفة 384 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 265.5 مليون جنيه، والشباب والرياضة 88 مشروعا بتكلفة 345 مليون جنيه، ووحدات الإسعاف 32 وحدة إسعاف بتكلفة 73 مليون جنيه، والصحة 136 وحدة صحية بتكلفة مليار و198 مليون جنيه، والكباري والمشايات 176 مشروعا بتكلفة 375 مليون جنيه، والصرف الصحي 153 مشروعا بتكلفة 14 مليارا و828 مليون جنيه، ومياه الشرب 36 مشروعا بتكلفة 2 مليار 944 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 88 مشروعا بتكلفة 430 مليون جنيه.

وشملت المشروعات قطاع الكهرباء بـ98 مشروع بتكلفة 3 مليارات و369 مليون جنيه، والري 6 مشروعات بتكلفة 288 مليون جنيه.

اهتمام القيادة السياسية بمشروع تطوير الريف المصرى

وأوضح المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغًا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهناك متابعة مستمرة للاعمال لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل.