تامر حسني ضيف منى الشاذلي في سهرة رأس السنة

احتفالًا برأس السنة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، يُذاع يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة cbc.

تامر حسني يتحدث عن مشواره الفني

يتحدث تامر حسني، خلال اللقاء، عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها تامر حسني خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار 20 عامًا، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

تامر حسني يحكي بدايات ظهور موهبته الغنائية على «سلالم الجامعة»

كما يحكي تامر حسني لأول مرة عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على «سلالم الجامعة»، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.

وخلال اللقاء، يقدم تامر مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل جمهور الاستوديو، كما يقدم عددًا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي متواصل مع الجمهور.

وكان الظهور الأول لـ تامر حسني، من خلال التليفزيون المصري، إذ اكتشفته آنذاك الإعلامية سلمى الشماع، وكانت تعمل في قناة «النيل للمنوعات»، وتستعد وقتها للاحتفال بمرور عام على انطلاق القناة، وطلب منها رئيس القطاع أن تكون الحفلة للقطاع كله، وفي هذا الوقت، أُقيمت الحفلة في الأوبرا، وقررت أن تقدم تامر حسني في هذا الحفل ليكون أول حفل له.