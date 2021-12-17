الأدوية الأوروبية: على دول الاتحاد استخدام أقراص فايزر المضادة لكورونا

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكنها استخدام أقراص كورونا المضادة للفيروسات من إنتاج شركة «فايزر»، في وقت مبكر بعد تشخيص الإصابة على الرغم من أن المراجعة الكاملة والموافقة التنظيمية لم تكتمل بعد، وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان نقلته صحيفة الجارديان البريطانية: «يمكن الآن استخدام نصيحة الوكالة لدعم التوصيات الوطنية بشأن الاستخدام المحتمل للدواء قبل ترخيص التسويق».

فعالية الأقراص 90%

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شكة «فايزر»، إنّ الأقراص التجريبية المضادة للفيروسات فعّالة للغاية في الحماية من الأمراض الشديدة من فيروس كورونا وهي فعالة أيضًا ضد متغير أوميكرون، مستشهدة بالفحوصات المختبرية، وصرحت الشركة أنّه في التجارب السريرية، أظهرت فعالية بنسبة 90 ٪ تقريبًا في منع دخول المستشفى والوفاة بين المرضى المعرضين لمخاطر عالية، ما أدى إلى تكرار نتائج تجربة أصغر تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي.

أجسام مضادة في الجهاز المناعي لسمك القرش تقاوم كورونا

وفي سياق متصل، توصلت دراسة نُشرت في مجلة نيتشر إلى وجود بروتينات فريدة تشبه الأجسام المضادة موجودة في الجهاز المناعي لسمك القرش والتي يمكن أن تمنع الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا ومتغيراته وكذلك فيروسات كورونا ذات الصلة من إصابة الخلايا البشرية، وتعرف تلك البروتينات باسم VNARs، وتشكل عُشر حجم الأجسام المضادة البشرية.

وقال «آرون ليبو»، أستاذ علم الأمراض بجامعة ويسكونسن ماديسون الذي ساعد في الإشراف على الدراسة أنه يمكن لهذه البروتينات الصغيرة الشبيهة بالأجسام المضادة أن تدخل في الزوايا والشقوق التي لا تستطيع الأجسام المضادة البشرية الوصول إليها، كما يمكنهم تشكيل أشكال هندسية فريدة للغاية، يسمح بالتعرف على الهياكل الفيروسية في البروتينات التي لا تستطيع أجسامنا المضادة البشرية التعرف عليها، وحدد ليبو وفريقه ثلاثة من الـ VNARs مرشحة ضمن مجموعة من المليارات التي أوقفت الفيروس بشكل فعّال من إصابة الخلايا البشرية.