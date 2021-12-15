10 معلومات عن أقراص فايزر المضادة لـ«كورونا» والفعالة ضد «أوميكرون»

بعد إعلان شركة «فايزر»، فاعلية الأقراص التجريبية المضادة لفيروس كورونا، التي تنتجها الشركة، ضد متغير أوميكرون، «الوطن»، تستعرض 10 معلومات عن أقراص فايزر المضادة لفيروس كورونا.

الدراسة شملت 2250 شخصا

1- قالت فايزر إنّ نتائج دراستها التي شملت 2250 شخصًا، أكدت أنه حدّ من دخول المستشفى والوفيات بين البالغين المعرضين لخطر كبير، وأن العقار يحتفظ بفعاليته ضد متغير أوميكرون بعد اختباره ضد نسخة من بروتين بشري رئيسي يستخدمه أوميكرون لإعادة إنتاج نفسه.

2- تم إنهاء تجربة المرحلة الثانية والثالثة في وقت مبكر وتم تقديم الطلب إلى إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة في وقت أبكر من متوقع.

3- من المتوقع أنّ تحدد إدارة الغذاء والدواء، قريبًا ما إذا كانت ستسمح بتداول أقراص شركة فايزر والعقار المنافس من شركة «ميريك».

السعي للحصول على تراخيص

4- بدأت شركة فايزر في السعي للحصول على تصريح لاستخدام الأقراص في دول أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

5- تعمل أقراص فايزر عن طريق مزيج من مضادات الفيروسات التجريبية PF-07321332 وجرعة منخفضة من ريتونافي، وهو دواء مضاد للفيروسات يستخدم تقليديًا لعلاج «الإيدز».

6- يقوم الدواء بتعطيل تكاثر فيروس SARS-CoV-2 في الجسم عن طريق الارتباط بالبروتين الشبيه بـ 3CL ، وهو إنزيم مهم لوظيفة الفيروس وتكاثره.

قلل من خطر دخول المستشفى

7 - قلل الدواء من خطر دخول المستشفى المرتبط بفيروس كورونا أو الوفاة بنسبة 89 ٪ لدى أولئك الذين تلقوا العلاج في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض.

8- تم نقل 1 ٪ فقط من المرضى الذين تلقوا العلاج إلى المستشفى بعد 28 يوم من تلقيهم العلاج مقارنة بـ 6.7 ٪ من المشاركين في العلاج الوهمي.

9- تم الإبلاغ عن 10 حالات وفاة تلقو الدواء الوهمي، ولم تحدث أي حالات وفاة بين المشاركين الذين تلقوا أقراص فايزر.

10- يتم إعطاء الدواء عن طريق الفم، مما يعني أنه يمكن لمرضى كورونا تناول الدواء في المنزل في المراحل المبكرة من الإصابة.