«فايزر»: أقراص باكسلوفيد لعلاج مصابي كورونا.. ولا تغني عن اللقاحات

قال الدكتور أشرف عمر الفقي، كبير خبراء بالإدارة العالمية للبحوث والتطوير والسلامة الإكلينيكية بشركة فايزر للأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، إن الأيام الماضية شهدت إعلان شركة فايزر عن التوصل لأقراص «باكسلوفيد» لعلاج مرضى كورونا، وهي عبارة عن حبوب تؤخذ مرتين يوميا لمدة أسبوع على الأقل.

أقراص باكسلوفيد لعلاج المصابين بكورونا

وأضاف الفقي، في منشور عبر صفحته على «الفيس بوك»، أن تطوير هذا الدواء لايزال في مرحلة التجارب السريرية على البشر، ونتائجه تفوق الـ89% في منع تدهور الإصابات أو دخول المستشفى أو الوفاة مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على علاج تقليدي أو وهمي، موضحا أن شرط الحصول على فعالية هذه الحبوب أن يتم أخذها في وقت مبكر من الإصابة، ويتم العمل في الوقت الحالي على تسليم ملف شامل بكافة نتائج التجارب السريرية إلى هيئة سلامة الدواء الأمريكية؛ لإصدار قرارها بشأن هذه الأقراص.

الأقراص لا تغني عن استخدام اللقاحات

وتابع الفقي أن هذه الأقراص التي أعلنت عنها شركة فايزر للمصابين فقط، ولكن اللقاحات للأصحاء، ولا تغني عن أخذ اللقاحات، وتساعد على سرعة الشفاء والخروج من المستشفيات العزل، والتخلص من المضاعفات الناتجة من متغيرات فيروس كورونا المختلفة المنتشرة في الوقت الحالي.

تسعير أقراص باكسلوفيد لعلاج مصابي كورونا

وأكد الفقي أنه ليس له أي علاقة بملف التسعير المرتقب للأقراص التي أنتجتها شركة فايزر لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وليس له شأن بإنتاج الأقراص أو توزيعها، لأنها ليست من اختصاصه.