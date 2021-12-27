بدء أعمال تطوير قاعة التدريب بنقابة المهندسين في طنطا

افتتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال التطوير بقاعات التدريب بنقابة المهندسين بطنطا، بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس عادل توفيق نقيب مهندسي الغربية وأعضاء النقابة العامة والفرعية.

كما شهد محافظ الغربية احتفال النقابة بيوم الوفاء للمهندسين، حيث بدء الاحتفال بالقرآن الكريم، وكلمات ترحيب من نقيب المهندسين بالغربية، والأمين العام بالغربية، تلاها كلمة للمهندس هاني ضاحي رحب فيها بتشريف محافظ الغربية، مشيراً إلى ما قامت به النقابة العامة لصالح المهندسين، الذين يلعبون دوراً رئيسياً في بناء الدولة المصرية الجديدة، مختتماً كلمته بتهنئة الإخوة الأقباط وجموع الشعب بالسنة الميلادية الجديدة.

وفي كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر لمجلس النقابة على الدعوة الكريمة، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب عام المهندسين والمهندس عادل توفيق نقيب الغربية، كما أبدى سعادته بالاستماع لكلمة أم المهندسين المهندسة زينب عفيفي على كلماتها الطيبة التي تعكس حبها وانتمائها لمهنتها ومسئوليتها الدائمة تجاهها، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المهندسين في بناء الجمهورية الجديدة التي وضع قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستكمل المحافظ كلمته بالإشادة بجهود فخامة الرئيس في إعمار وبناء الجمهورية الجديدة فهو لا يهدأ ولا ينام في سبيل تحقيق نهضة مصر الشاملة والإسراع من خطواتها نحو الجمهورية الجديدة، ولعل أضخم هذه المشروعات والمبادرات هي المبادرة الرئاسية الأضخم "حياة كريمة" التي تمثل الحل الأمثل لأغلب التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والتي صنفت عالميا كأكثر الممارسات استدامة على مستوى العالم، حيث يتم تنفيذ ٧٤٩ مشروع في حياة كريمة يشارك فيها المهندسين ويشكلوا طفرة حقيقية داخل الغربية.

كما وجه الدعوة للنقابة في المشاركة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في نقاباتها الفرعية على مستوى المحافظة وخاصة أن المحافظة تعد واحدة من أكثر المحافظات تحقيقاً للمستهدف اليومي من التطعيمات وأختتم المحافظ كلمته بتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة متمنيا لمصر دوام الازدهار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.