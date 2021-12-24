محافظ الغربية يوجه بإنهاء أعمال تطوير موقف ميدان محطة المحلة الكبرى

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة للدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بضرورة متابعة أعمال تطوير ميدان محطة قطار المحلة الكبرى والتي تتم خلال الفترة الجارية.

محافظ الغربية يوجه بمتابعة تطوير ميدان محطة القطارات

كما وجه نائب محافظ الغربية، المحاسب أحمد المغاوري نائب رئيس حي ثان المحلة، بسرعة الانتهاء من الأعمال حسب الجدول الزمني المحدد والمواصفات المحددة التى تجرى داخل ميدان المحطة بمدينة المحلة للنهوض والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للميدان بالمدينة العمالية.

من جانبه، أكد المهندس أشرف عبد الرؤوف، المدير التنفيذي لشركة داماس المطورة، أن أعمال التطوير جارية علي قدم وساق طوال 24 ساعة من خلال الدفع بمعدات واللوادر لرفع كفاءة المظهر الحضاري لوجه المدينة العمالية.

وكشف المدير التنفيذي والمطور العقاري، عن البدء في إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لواجهة المنازل بمحيط ميدان المحطة بجانب الشارع المؤدي لموقف طلعت حرب حفاظا.

تدشين حملات نظافة ورفع المخلفات من شوارع مناطق سكنية

كما وجه رئيس حي ثان المحلة بضرورة استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين بجانب رفع كافة القمامة والمخلفات بعدد من المناطق السكنية.

رفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية

كما استهدفت حملة نظافة رفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية والفرعية بالحي تمكنت خلالها من رفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، بنقلها إلى المقلب العمومي وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للحي.

كما وجه رئيس الحي بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية لإظهار جمال المدينة ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة والمعيشة في بيئة صحية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات حفاظا على صالح المواطنين.