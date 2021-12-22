محافظ الغربية يوجه بإيقاف تعديات ومخالفات البناء وإغلاق مقاهي الشيشة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة التصدي لكل مخالفات البناء وردع المتعدين على الأراضي الزراعية على مستوي قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

إزالة مخالفات بناء في المهد على أراض زراعية

وباشر اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية خلال جولته ميدانية مفاجئة بالوحدة المحلية لقرية دمرو، برفقه مساعديه، حيث تم رصد أعمال بناء مخالف.

كما وجه رئيس مدينة المحلة بإيقاف أعمال الشدة الخشبية لعمل أعمدة وسقف دور أول (أرضي) بحوض العشرين بقرية كفر دمرو بنطاق الوحده المحلية لدمرو، تقع خارج الحيز العمراني (تعدي على أرض زراعية).

من ناحية أخرى، ترأس رئيس مدينة المحلة العمالية لجنة رقابية للإشراف ومتابعة أعمال تطوير قرية محلة أبو علي، حيث يُجرى تغطية مصرف الشركة وإقامة الصحارات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة الشيشة

كما تابع رئيس المدينة مدى إلتزام المقاهي والكافتيريات بقرارات مجلس الوزراء الخاصه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، موجها بمصادرة 16 شيشة و30 قلب شيشه وإعدام 15 كوبا زجاجيا، حفاظا على ارواح المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

إزالة ميزان بسكول مخالف

في سياق آخر، تمكنت مديرية الزراعة بالغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من التصدي لمحاولة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال إقامة ميزان بسكول مخالف والتعدي على حرم طريق فرعي في زمام قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات.

وتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

من ناحية أخرى، تواصل مديرية الطب البيطري بإدارتها المختلفة بمراكز محافظة الغربية، تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين المواشي التي بدأت 30 أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية مستمرة في تنفيذ أعمال التحصين على مستوى مراكز المحافظة، مشيراً إلى أن التحصينات متوفرة وآمنة علماً بأن سعر جرعة التحصين (للأبقار والجاموس 17 جنيه والأغنام 8 جنيه)، وكذلك سعر الترقيم والتسجيل (للأبقار والجاموس 7 جنيه والأغنام 6 جنيه).