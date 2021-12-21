محافظ الغربية يهنئ مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة للواء أيمن شاكر، لتوليه منصب مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، خلفا للواء خالد عزب، متمنيا له دوام الرقي والتوفيق في عمله، والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل محافظة الغربية وقطاع وسط الدلتا، أثناء زيارته له اليوم.

محافظ الغربية يثمن دور رجال الشرطة في حماية أمن مصر

وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، لتحقيق الانضباط بالشارع بكل مراكز وقرى المحافظة، إذ أكد محافظ الغربية، على دعمه الكامل للأجهزة الأمنية، لتحقيق العدل، وإنفاذ القانون والحفاظ على أمن مصر والمصريين، لاستكمال مسيرة الوطن نحو التنمية والتقدم والرخاء، مثمنا دور قيادات ورجال الشرطة الأجلاء، الذين يؤكدون يوما بعد يوم، أنهم يؤدون الواجب لتحيا مصر دائما عزيزة آمنة.

وأعرب اللواء أيمن شاكر، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الأجهزة في المحافظة، من أجل تقديم وتوفير سبل الأمان والراحة للمواطنين، وردع المخالفين حفاظاً على أمن وسلامة أهالي الغربية.

تنقلات محدودة بوزارة الداخلية

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أصدر حركة تنقلات محدودة، شملت لواء/ رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع الأمن، لواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لواء خالد عزب مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية، لواء أيمن شاكر مساعد الوزير لوسط الدلتا، لواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، لواء محسن شعبان مساعد الوزير لمنطقة سيناء، لواء أشرف ربيع مساعد الوزير للسياحة، لواء أحمد عويضة نائب مساعد الوزير للسياحة.